انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

28 أغسطس، 2023

أعلنت المدرسة الوطنية العليا للسياحة، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن انطلاق التسجيلات للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة .

وحسب المدرسة الوطنية العليا للسياحة، فإن التسجيلات ستكون عبر الموقع التالي: HTTPS://concours.enstourisme.dz

أما بخصوص الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا والذين يريدون المشاركة في المسابقة. أكدت المدرسة أن التسجيل مفتوح حصريا وفقط للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية كاملة:

الناجحين في شهادة البكالوريا لعام 2023 أو بكالوريا السنة الماضية و الذي لم يسبق لهم أن سجلوا بالجامعة أو متحصلا على شهادة أجنبية معادلة لها في احدى الشعب التالية: تسيير و اقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات و تقني رياضي، ومعدل القبول 11.50 فما فوق.

كما أشارت المدرسة الوطنية العليا للسياحة،  فان التسجيلات متواصلة الى غاية 03 سبتمبر 2023 في منتصف الليل.

رمزي أحمد توميات

28 أغسطس، 2023

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