انطلاق التسجيلات الخاصة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين

انطلقت اليوم الثلاثاء، التسجيلات الخاصة بالتوظيف للأساتذة المتعاقدين مع قطاع التربية الوطنية للأطوار التعليمية الثلاث عبر المنصة الرقمية التي تتيح لكل خريجي الجامعات من المشاركة شرط أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس أو ماستر.

وحسب تعليمة وزارة التربية الوطنية فإن الملف المطلوب للتسجيل في منصة التوظيف للأساتذة المتعاقدين يتضمن نسخة عن الشهادة المطلوبة والمذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، شهادة الليسانس بالنسبة للطورين الابتدائي والمتوسط، شهادة الماستر بالنسبة للطور الثانوي، بطاقة إقامة، نسخة من وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية للذكور

و يرفع الملف عبر المنصة الرقمية في شكل PDF كل ورقة في مكانها المناسب، حسب ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

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