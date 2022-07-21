 انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا

انطلقت اليوم الخميس، التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، بحيث ستستمر إلى غاية الـ24 جويلية الجاري.

وأفادت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن الشروع في عملية التسجيلات الأولية من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الإلكتروني https://www.orientation-esi.dz.

ودعا الوزارة إلى ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها. داعية إلى التسجيل في بطاقة الرغبات. وفقا لترتيب تنازلي, ستة إختيارات على الأقل إلى عشرة على الأكثر.

مع تحديد على الأقل مسارين من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

كما شددت على ضرورة تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية. مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة. لافتة إلى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الإعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

وبخصوص نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 اوت المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...