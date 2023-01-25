انطلاق التجارب التقنية على خط السكك الحديدية بين تيارت وسعيدة

انطلقت التجارب التقنية، على خط السكة الحديدية الجديد الرابط بين “فرندة – عين كرمس – سعيدة” الذي سيدخل حيز الخدمة قريبا.

ودعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المواطنين المُحاذين لهذا الخط توخي الحذر وإتباع تعليمات السلامة السككية.

كما شددت “السانتياف” على ضرورة عدم الاقتراب من خطوط السكة الحديدية، عدم عبور خطوط السكة الحديدية إلا عبر الممرات العلوية، اجتناب الرعي بالقرب من محيط السكك الحديدية، وعدم ترك الأولاد بالقرب من خطوط السكة الحديدية، بالإضافة إلى احترام إشارات المرور.

ليديا كبيش

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