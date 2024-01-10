انطلاق البطولة الوطنية العسكرية ما بين المـدارس للرمي بالمسـدس الآلي بالناحية العسكرية الخامسة

أشرف يوم أمس الثلاثاء قائد المدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، على مراسم الافتتاح الرسمي “للبطولة الوطنية العسكرية ما بين المـدارس للرمي بالمسـدس الآلي (ذكور وإناث)”، التي تحتضنهـــا المدرسة، في الفترة الممتـدة من 09 إلى غاية 12 جانفي 2024, حسب ما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و تهدف هذه البطولة لصقل المواهب واكتشاف المهارات الفردية لدى المشاركين، من خلال التحكم الجيد في السلاح، الدقة والسرعة في إصابة الأهداف، بغية تدعيم المنتخب الوطني العسكري وتمثيل الجيش الوطني الشعبي أحسن تمثيل في المنافسات الدولية، حسب ذات المصدر.

و قد أضاف البيان, ان هذه المنافسة تجري على مدار3 ثلاثة أيام، بمشاركة (160) رياضي من الجنسين ذكور وإناث موزعين على (26) فريقا رياضيا عسكريا، يمثلون مختلف المدارس العسكرية، يتنافسون في اختصاصي رمي الدقة والسرعة فردي وحسب الفرق، للظفر بالمراتب الأولى وتحقيق أفضل النتائج.

سهام قريمش

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