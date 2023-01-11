انطلاق الاحتفال الرسمي والوطني بيناير بولاية غرداية

11 يناير، 2023

أعلن صبيحة اليوم الأربعاء٬ الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد عن الافتتاح الرسمي لانطلاق فعاليات الاحتفال برأس السنة الأمازيغية “يناير” 2973 و مراسيم تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية  بولاية غرداية٬ وذلك بحضور مستشاري رئس الجمهورية والعديد من إطارات الدولة والشخصيات المهمة.

كما تقدم سي الهاشمي بهذه المناسبة بكلمة شكر وتقدير وعرفان لرعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا العرس الوطني وتقديمه للمرافقة والعناية اللازمتين يدل على بالغ عنايته لكل ما يصب في صميم حماية مقومات الهوية الوطنية٬ مما يجسد التزاماته ال54 بإرساء جزائر جديدة وتعزيز ثوابت الأمة و الموروث الثقافي٬ مما يشجع على المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية بكل متغيراتها الإنسانية والإسهام في ترقيتها ونشرها كما تقره المادة 4 من الدستور الجزائري.

و عبر الأمين العام للمحافظة عن امتنانه الخالص لكل الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية  التي تجسدت بفضل إرادة الرجال المخلصين مشيرا إلى مرافقة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وأعيان ولاية غرداية الذين لم يدخروا أي جهد في تهيئة الظروف الموضوعية لنجاح هذا الفعاليات التي تحمل شعار “يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة”.

وأكد سي الهاشمي عصاد بأن “يناير” برمزيته الاحتفالية ينعكس مدى تجذر الثقافة الوطنية عبر التاريخ٬ فهو بمثابة العنصر المغني للوحدة الوطنية٬ مضيفا بالقول:”يذكرنا بأننا شعب متمسك بأرضه وأصالته ويتطلع إلى مستقبله بنوع من الفرح والتيمن ببركات الاستقلال عام جديد نتمنى أن يكون عام خير وازدهار على كل الجزائريين”.

 

حورية سعداوي

 

11 يناير، 2023

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