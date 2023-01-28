انطلاق استغلال مقلع استخراج الرخام

28 يناير، 2023

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على تسليم رخصة لاستغلال مقلع استخراج الرخام لصاحبه خير إبراهيم شركة “تام.تام”. كما يتربع المقلع على مساحة 4 هكتارات ويشغل 15 عامل.

وأكد عرقاب على ضرورة التكوين المستمر للعمال في هذا المجال من أجل استغلال أمثل لهذه الموارد. مشيرا إلى أهمية هكذا مشاريع استثمارية خاصة لتشجيع الاستثمار المحلي، أمام عزم الدولة على إعادة بعث قطاع المناجم. بتعبئة كل الموارد والوسائل اللازمة لتنشيط هذا القطاع، لغرض تمكينه من لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة

وكذا خلق الثروة والبحث المستمر على القيمة المضافة وخلق فرص عمل خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل، يضيف ذات المتحدث

رمزي أحمد توميات

28 يناير، 2023

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