انطلاق اجتماعات شبكة مراكز الاتصال المعنية بالمرأة والسلم والأمن بواشنطن

انطلقت يوم أمس الإثنين، اجتماعات شبكة مراكز الاتصال المعنية بالمرأة والسلم والأمن، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتمثل مجلس الأمة في هذه الفعالية السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، عضو شبكة النساء البرلمانياتWPN، وعضو ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، حسب بيان لمجلس الأمة.

وتضمن جدول أعمال اليوم الأول للاجتماعات تنظيم جلسة عمل ونقاش بمقر كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حول سبل تعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، تلتها ورشة عمل بالمعهد الأمريكي للسلام، حول وسائل دفع التغيير من خلال مختلف شركاء المجتمع المدني، كما برمجت جلسة عمل بمبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأمريكي جمعت النساء القياديات المشاركات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، وخلال هذه المناقشات أكدت موفدة مجلس الأمة، نوارة سعدية جعفر “أن الجزائر، ملتزمة التزاما كاملا بمسائل الأمن والسلم ولها اهتمام متزايد وخاص بأوضاع المرأة. وفي هذا السياق، عملت الجزائر على تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن، حيث شهد النظام القانوني والتشريعي الجزائري تقدما كبيرا في هذا المجال، كما سطرت أهداف إستراتيجية شاملة ومتعددة القطاعات ومستدامة، قابلة للقياس وتنطوي على إنشاء قاعدة بيانات لمراقبة وتقييم مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية، وضمان التكافؤ في مناصب صنع القرار والمسؤوليات المدنية والقضائية والعسكرية رفيعة المستوى، وإشراك النساء في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف والتطرف، وضمان إنفاذ القوانين التي تحمي النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، وخاصة العنف الجنسي، الذي قد يتعرضن له أثناء الأزمات، والدعوة إلى معاقبة مرتكبي هذه الجرائم بشدة.”

وأضاف البيان” للعلم تَضُمّ الشبكة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، منها دولة افريقية ودول عربية، بالإضافة الى الإتحاد الإفريقي. هدفها مساعدة الدول على تحسين وتعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في عمليات صنع القرار،و تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة كسكرتارية للشبكة وقد عينت منسقة لإدارة الأمانة.

ش.ن

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