انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والعاصمة السينغالية

31 يوليو، 2022
 من المنتظر أن تنطلق اليوم الأحد، أول رحلة تجارية بحرية منتظمة بين الجزائر والعاصمة السينغالية داكار، انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة، في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي، مراد مواش  في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن فتح الخط البحري يأتي كخطوة هامة نحو تقوية العمق الإستراتيجي للجزائر في  افريقيا.
وأوضح مواش، أن فتح هذا الخط التجاري البحري من شأنه تسهيل التجارة البينية بين البلدين،  و كذا إلى دول غرب   إفريقيا، كما سيساهم في ترقية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين، في الوقت الذي تراهن فيه الجزائر على بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات لسنة 2022.
كما تجدر الإشارة، الى أن هذا الخط  التجاري البحري يضاف  إلى الخط البحري الرابط بين ميناء الجزائر  و العاصمة  الموريتانية نواكشط الذي انطلق شهر فيفري الماضي، و الذي يهدف هو الآخر إلى تقوية العلاقات التجارية من خلال ولوج الأسواق الإ فريقية الواعدة.
ليديا كبيش
31 يوليو، 2022

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