انطلاق أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

11 فبراير، 2023

انطلقت اليوم أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي ينعقد تحت شعار “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وسيصادق رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية المشاركة ، على الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر، وتحمل عنوان: “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة

وتتضمن الوثيقة مجموعة توصيات ومقترحات لمواجهة أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم العربي، سيتم تقديمها بعد المصادقة عليها، إلى الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في العام الجاري.

وذلك للنظر في الاسترشاد بها خلال إعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، التي صدر بها قرار من القمة العربية الواحدة والثلاثين المنعقد يومي 01 و02 نوفمبر 2022 بالجزائر.

هذا، ويشارك في هذا المؤتمر وفد برلماني عن مجلس الأمة يتشكل من كل من بومدين لطفي شيبان، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد، عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، العربي مواز، عضو مجلس الأمة، و محمد أمين ساحلي، عضو مجلس الأمة.

رمزي أحمد توميات

11 فبراير، 2023

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