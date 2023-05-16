انطلاق أشغال المؤتمر الثالث للبرلمانيين الأفارقة حول المناخ والعدالة المناخية

انطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال المؤتمر الثالث للبرلمانيين الأفارقة حول المناخ والعدالة المناخية، والذي ينعقد على مدار يومين بمدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا.

المؤتمر الذي يلتئم بمقر البرلمان الافريقي ينظم بالتعاون مع التحالف الافريقي للعدالة المناخية PACJA تحت شعار “القارة الأفريقية على مفترق طرق انتقال وتنفيذ عادل وسلس للمساهمات المحددة وطنيا والملائمة لتطلعات التنمية في أفريقيا”.

ويشارك في هذا المؤتمر وفد برلماني عن مجلس الأمة يتشكل من عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج؛ وعضوي مجلس الأمة عبد الرحمان بلهيبة، و يحي شارف،حسبما أفاد بيان للمجلس.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الواسع للقرارات العادلة والمنصفة والقائمة على العلم سعيا لتنفيذ السياسات الوطنية لحماية البيئة، مع إعطاء دور أكبر للبرلمانيين في مجال التشريع الذي يراعي الحفاظ على البيئة وتبعات التغيرات المناخية.. كم سيعكف المشاركون على تحديد وتقديم موقف أفريقي مشترك بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC.

وأكد عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في كلمة ألقاها خلال أشغال المؤتمر، على “أن مواجهة التغيرات المناخية لن تتم بفاعلية دون احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لاسيما منها خفض الانبعاثات، وكذا تحديد الأسباب وعلى رأسها الاستغلال الجنوني للثروات الطبيعية، والسباق الاقتصادي غير المتكافئ، ودون تحمل الفاعلين للمسؤولية كاملة، من خلال التصحيح الجاد لكل الانحرافات التي أدت إلى هذا الوضع البيئي العالمي الخطي”.

وأضاف” إننا في الجزائر قيادة وشعبا واعون بجدية هذه القضية، باعتبار أن الجزائر من المتضررين من الآثار الوخيمة للتغير للمناخي، إذ نسعى من خلال سياسة وطنية شاملة بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري لتقليص تداعياته على بلدنا وعلى المنطقة… نلتزم بالعمل على الحد التدريجي من الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية وذلك عن طريق مخطط وطني للمناخ يشمل 155 مشروعا…”

ش.ن

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