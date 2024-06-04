انطلاق أشغال الدورة الواحدة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي بمشاركة أعضاء من مجلس الأمة

يُشارك وفد عن مجلس الأمة في الدورة الواحدة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي انطلقت صبيحة اليوم الثلاثاء بمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.

وأفاد بيان لمجلس الامة أنّ أشغال الدورة الواحدة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، تعرف مشاركة أكثر من 22 دولة عضو في الاتحاد، من أجل تباحث مسائل تنظيمية تخص تسيير هذه المؤسسة البرلمانية القارية، والتي باشرت إصلاحات تنظيمية لتعديل القوانين المنظمة لعملها.

يتضمن جدول أعمال أشغال هذه الدورة عدّة بنود، حيث ستتناول دراسة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، دراسة الحساب المالي للعام 2023، إعداد مشروع جدول أعمال الدورة 46 لمؤتمر الاتحاد، و مشروع جدول أعمال الدورة 82 للجنة التنفيذية للاتحاد، وتاريخ ومكان انعقادها، حسب ذات البيان.

هذا، ويتشكل وفد مجلس الأمة المشارك في هذا الاجتماع ضمن وفد مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، من محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد، مختارية شنتوف، عضو مجلس الأمة،و محمد بادي، عضو مجلس الأمة، يختم ذات البيان.

ش.ن