انطلاقتها من قسنطينة وتشمل 06 ولايات من الشرق: وزارة الإتصال تشرع في سلسلة دورات تكوينية لفائدة الصحفيين

أعلنت وزارة الإتصال شروعها ابتداء من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في اطلاق سلسلة من الدورات التكوينية في الإعلام المؤسساتي لفائدة الصحافة الوطنية،و هذا في إطار تفعيل المخطط العملي، والبرنامج التكويني لوزارة الاتصال، وتجسيدا لمخطط عمل الحكومة،

تأتي هذه الدورة التكوينية بغرض تدعيم وتطوير الصحافة المحلية والإعلام الجواري، حيث ستكون انطلاقتها من ولاية قسنطينة وتشمل كمرحلة أولى 06 ولايات من الشرق الجزائري وهي : قسنطينة، ميلة، سطيف، خنشلة، باتنة، أم البواقي، على أن تتبعها دورات مماثلة تمس كل ولايات الوطن.

كما ستعرف هذه الدورة مشاركة صحفيي وسائل الإعلام والمشرفين على خلايا الإعلام للولايات والبلديات المذكورة.

ف.س

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