اندلاع حريق في عمارة من 03 طوابق بالعاصمة

25 أبريل، 2022

تدخلت وحدات الحماية المدنية الليلة الماضية، لاخماد حريق نشب في عمارة من 3 طوابق في العاصمة، وفقا لبيان لمصالح المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان، أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة 21.20، على إثر حريق شب في الطابق الأرضي لعمارة تتكون من 03 طوابق من البناء الجاهز ثم إنتقل إلى الطوابق العلوية، بالمكان المسمى الحي الديبلوماسي، بلدية برج الكيفان.

كما طمأنت مصالح الحماية المدنية، أنه تم إخماد الحريق على الساعة 22.25، دون تسجيل خسائر بشرية.

رمزي أحمد توميات

25 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين

28 سبتمبر، 2021

قوات البوليساريو تواصل قصفها لمواقع جنود الاحتلال المغربي

15 سبتمبر، 2021

لجنة الدفاع الوطني تشيد باحترافية الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة “مرسيدس-بنز”

15 ديسمبر، 2020

مجلة الجيش: الخونة يريدون عبثا ضرب أركان الدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش

6 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: