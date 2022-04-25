تدخلت وحدات الحماية المدنية الليلة الماضية، لاخماد حريق نشب في عمارة من 3 طوابق في العاصمة، وفقا لبيان لمصالح المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان، أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة 21.20، على إثر حريق شب في الطابق الأرضي لعمارة تتكون من 03 طوابق من البناء الجاهز ثم إنتقل إلى الطوابق العلوية، بالمكان المسمى الحي الديبلوماسي، بلدية برج الكيفان.

كما طمأنت مصالح الحماية المدنية، أنه تم إخماد الحريق على الساعة 22.25، دون تسجيل خسائر بشرية.

رمزي أحمد توميات

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