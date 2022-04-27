اندلاع حريق على مستوى مقر وزارة الصحة

27 أبريل، 2022

اندلع حريق بمقر وزارة الصحة في حدود الساعة 19 سا و35 دقيقة من يوم الثلاثاء، على مستوى شاليهين خشبيين تابعين للمديرية الفرعية للوسائل العامة والمديرية الفرعية للتجهيزات الطبية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها  أنه و في دورية اعتيادية لأعوان الوقاية و الأمن التابعين لمصالح الوزارة تم التفطن لنشوب الحريق والمباشرة في محاولة التحكم فيه.

كما أضافت ذات المصالح، أنه تم إبلاغ المصالح المختصة للشرطة في حينها وطلب التدخل الفوري لمصالح الحماية المدنية.

وأبرزت الوزارة أنه عدا تلف بعض المكاتب المذكورة سالفا، فإن الحريق لم يمس المباني الأخرى والوثائق الهامة التي هي محفوظ، مطمئنة بأنه تم التحكم في الحريق بفضل التدخل السريع لأعوان الحماية المدينة.

ليديا كبيش

27 أبريل، 2022

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