اندلاع الحرائق في تيزي وزو يثير حالة الطوارئ

نشبت 3 حرائق في ولاية تيزي وزو منذ ليلة أمس السبت، حيث تسببت الرياح القوية في توسيع نطاق هذه الحرائق، مما صعب من مهمة إطفائها.

اندلعت هذه الحرائق في قرى متفرقة بالولاية، شملت كل من افرحونن في تيزي الجمعة، ومعاتقة بقرية احدادن وافليسن تليتا.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخراج السكان من مناطق الخطر، وتجنيد جميع الموارد البشرية والمادية المتاحة، بالإضافة الى الاستعانة بكل من الوحدات المتحركة لدار البيضاء وبومرداس، ورغم ذلك ظلت عملية الإطفاء صعبة بسبب الرياح القوية التي تهب في المنطقة.

خديجة م

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