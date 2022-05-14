انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات العربية المتحدة

14 مايو، 2022

انتخب اليوم السبت، المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد رئيساً للدولة، خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 73 سنة.

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، وكذا تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد إعلان وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يُدعى المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لانتخاب خلف له من بين أعضائه.

ليديا كبيش

14 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

وكالة عدل تعلن عن تعليق مواعيد الإستقبال ودراسة الملفات بداية من اليوم

24 يناير، 2022

عرقلة المغرب المتعمدة للجهود الرامية إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية يكشف الكثير عن نواياه الحقيقية

2 مايو، 2021

ترقية قائد الدرك الوطني العميد قواسمية إلى رتبة لواء

4 يوليو، 2021

ديون سونلغاز لدى زبائنها تفوق ال 171 مليار دينار جزائري

23 نوفمبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: