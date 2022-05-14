انتخب اليوم السبت، المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد رئيساً للدولة، خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،الذي وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز 73 سنة.

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، وكذا تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد إعلان وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يُدعى المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع خلال مدة أقصاها شهر لانتخاب خلف له من بين أعضائه.

ليديا كبيش

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