انتخاب عبد المجيد بيرم رئيسا جديدا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

1 يناير، 2024

تم انتخاب عبد المجيد بيرم رئيسا جديدا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بـ 393 صوت مقابل 125 صوت للرئيس السابق للجمعية الدكتور عبد الرزاق قسوم

وجاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في أشغال الجمعية العامة السادسة لجمعية العلماء في دورتها العادية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة.

كما تجدر الاشارة الى أن الدكتور عبد المجيد بيرم شغل منصب أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وقبلها أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية خروبة بجامعة الجزائر ومنسق الهيئة الاستشارية العليا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

رمزي أحمد توميات

1 يناير، 2024

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