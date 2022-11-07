انتخاب الجزائري طواهرية نائبا للأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط

7 نوفمبر، 2022
تم اليوم الاثنين انتخاب رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز حمو طواهرية نائبا للأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم.
وجاء ذلك خلال أشغال فعاليات المؤتمر 12 للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بسكيكدة، المنظم من طرف المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتنسيق مع الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء والاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.
ويشارك في المؤتمر الذي يأتي تحت شعار “تجسيد السوق العربية المشتركة عبر الحوار الاجتماعي” أزيد من 100 مندوب يمثلون المنظمات النقابية العربية وشخصيات وطنية ودولية ونقابية سامية من 17 دولة عربية منتجة للنفط والمعادن والكيماويات.
هذا وقد عرف أن الاجتماع حضور طاقم وزاري هام من داخل وخارج الوطن، خاصة أن المؤتمر ينظم في ظرف خاص تميزه التحولات والتغيرات التي طرأت التي طرأت على السوق النفطية العالمية.
ليديا كبيش
7 نوفمبر، 2022

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