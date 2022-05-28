امضاء عقد بين سوناطراك و سينوباك الصينية بـ490 مليون دولار

28 مايو، 2022

وقعت سوناطراك وشريكها سينوباك ” SINOPEC Overseas Oil & Gas Limited “،( SOOGL)، اليوم، عقد مقاسمة الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية “زارزايتين” ، الواقعة بحوض إليزي، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن الشركتان بموجب العقد تتعهدان بتنفيذ برنامج أعمال التطوير والاستغلال على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المعتمدة، والذي يهدف إلى استرجاع وتعظيم قيمة المحروقات من حقل زارازيتين.

ويشمل البرنامج، وفقا للمصدر، تجديد وحدة الرفع بالغاز “unité gas lift “، حفر 12 بئراً تطويرية جديدة، تجديد 6 آبار قديمة، ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة، واستعادة الغازات المحروقة والحد من انبعاثات الكربون.

ويقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باسترجاع ما يقرب 95 مليون برميل من النفط، يضيف ذات البيان.

كما تجدر الإشارة الى أن العقد تم إبرامه بعد المفاوضات التي تمت في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين بتاريخ 20 ماي.

ليديا كبيش

28 مايو، 2022

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