اليوم العالمي للطفولة: الحرس الجمهوري ينظم تظاهرة مفتوحة للأطفال ذوي الهمم

نظمت قيادة الحرس الجمهوري على مستوى الفوج 11 للخيالة والمواكبة بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الخميس، تظاهرة مفتوحة لفائدة الأطفال من ذوي الهمم من عدة ولايات، وهذا في إطار تنفيذ مخطط الاتصال السنوي 2022-2023، المصادق عليه من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و تم تنظيم خلال هذه التظاهرة عدة ورشات إلى جانب عروض في الفروسية وعزف مقاطع موسيقية من التراث الوطني الأصيل. كما تم إتاحة الفرصة للأطفال للتقرب من الحصان وركوبه والمشاركة في ورشة الجدلات وورشة العلاج بالخيل قصد تعزيز الثقة بالنفس لدى الطفل، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

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