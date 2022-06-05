اعتمد المجلس الدولي للاتحاد الدولي للشباب الإشتراكي (اليوزي)، المنعقد بالعاصمة الألبانية، تيرانا، في الفترة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، توصية حول الصحراء الغربية اليوم.

وشددت اليوزي على ضرورة تحمل المنتظم الدولي مسؤولياته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان والثروات الطبيعية للاقليم.

وأكد القرار، على جميع قرارات المنظمة ومواقفها المؤيدة للاحترام الكامل والجاد لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال، وهما مبدءان وحقان يجب أن تتمتع بهما جميع الشعوب دون تمييز كما أعرب الاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي “عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، لا سيما منذ استئناف جبهة البوليساريو الكفاح المسلح ضد القوات العسكرية المغربية بعد أن انتهكت الأخيرة في منطقة الكركرات يوم 13 نوفمبر 2022، وقف إطلاق النار القائم منذ 1991” رمزي أحمد توميات

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