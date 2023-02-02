اليزابيت مور أوبين: من الواضح أن الجزائر قوة إقليمية

تطرقت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائراليزابيت مور أوبين، في تصريحها لوكالة الانباء الجزائرية إلى التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، أين أكدت أن البلدين يعملان في إطار تعاون وثيق من أجل المساهمة في تحقيق السلام في جميع الأرجاء

وقالت إليزابيت مور أوبين:”من الواضح أن الجزائر قوة إقليمية إذ ان كل من الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تعملان سويا وبشكل وثيق سواء في المحافل الدولية أو على الصعيد الثنائي للمساهمة في تحقيق السلام في كل مكان، فقد كان للبلدين جهودا إستباقية وواقعية في علاقاتهما مع دول الجوار في محاولة لتعزيز الاستقرار”.

وردا على سؤال حول مساهمة بلدها في الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لتشجيع وتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، أشارت مور أوبين إلى وجود بالفعل تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية من أجل إعادة تنظيم تعليم اللغة الإنجليزية في 109 جامعة جزائرية”.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الأمر يتعلق بمجال بالغ الأهمية للتعاون الثنائي. ويسعدنا أن ننضم إلى الجزائر في هذا الجهد لتعليم اللغة الإنجليزية، مبرزة أن ما مجموعه 28.000 جزائري استفادوا السنة الماضية من برامجنا الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية سواء عن بعد أو حضوريا.

في هذا الصدد, رحبت رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في الجزائر بفتح مركز أمريكي جديد في بشار يمكن للجزائريين التوجه إليه لتعلم هذه اللغة مجانا.

رمزي أحمد توميات

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