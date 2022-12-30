الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها بشكل استثنائي هذا الجمعة!

30 ديسمبر، 2022

ستضمن الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر استمرارية خدماتها، بصفة استثنائية، هذا الجمعة الموافق لـ 30 ديسمبر 2022، من الساعة 8:00 سا صباحًا إلى غاية 20.00 مساءً، وذلك لتمكين زبائنها من الاستفادة الكاملة من عرض الجيل الرابع IDOOM 4G.

للإشارة، فإن أجهزة مودم الجيل الرابع 4G متوفرة عبر كافة الوكالات التجارية وذلك لتلبية طلبات الزبائن.

يجدر التذكير أن الزبون يستفيد من جهاز مودم 4G و 150 جيغا حجم أنترنت مهدى، علاوة على مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي وشبكة IDOOM 4G LTE بسعر 4500 دج فقط.

تجدد اتصالات الجزائر التزامها الدائم بتلبية بالاستجابة لاحتياجات زبائنها وتزويدهم بأفضل الخدمات.

ش.ن

30 ديسمبر، 2022

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