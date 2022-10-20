الوظيف العمومي يمنح رخصة استثنائية لاستغلال القوائم الاحتياطية قي قطاع التربية

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية منح رخصة استثنائية لاستغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية لسنة 2022، حسبما جاء في مراسلة لوزير التربية.

وأعلنت ذات المصالح، موافقتها على الرخصة الاستثنائية، حيث سيتم في أقرب الآجال توزيع هذه المناصب الاضافية، على المديريات المعنية حسب الرتب ونمط الترقية.

وتتمثل الرتب المعنية في مدير ثانوية ،مدير متوسطة مدير مدرسة ابتدائية ،مساعد مدير ابتدائية ،ناظر ثانوية ،مستشار التربية ،مقتصد ملحق رئيسي بالمخبر ،وملحق بالمخبر.

كما اثنت الوظيفة العمومية على وزارة التربية الوطنية التي تعمل على توفير التأطير الإداري اللازم لتسيير المؤسسات التعليمية وسد الاحتياجات الخاصة بالدخول المدرسي 2022/2023.

ليديا كبيش

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