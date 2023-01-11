الوظيف العمومي يأمر الإدارات بإحصاء الموظفين المستوفين لشروط الترقية

أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي بضرورة الإسراع في إحصاء الموظفين المستوفين لشروط الترقية إلى رتب أعلى بعنوان سنة 2023.

وجاء ذلك في إعلان للمديرية أرسل إلى المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات الإدارية العمومية من أجل تعدادات الموظفين المستوفين لشروط الترقية إلى رتب أعلى بعنوان سنة 2023.

ودعت ذات المصالح إلى ضرورة موافاتها قبل تاريخ 19 جانفي 2023 على أقصى تقدير بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموظفين المعنيين وفق الجدول المدرج في تطبيق الإعلام الآلي.

كما أفادت المديرية، أنه ونظرا للأهمية البالغة لهذه العملية وقصد تمكين مصالحنا من حيازة حصيلة موثوقة دقيقة وشاملة حول هذا الموضوع اطلب منكم السهر على صحة المعلومات والبيانات المدرجة في التطبيق.

وذلك لتفادي بروز أي إختلالات في المعلومات أو نقائص أو تناقض في هذا المجال. سواء ما تعلق بالعدد الحقيقي للموظفين أو بتسمية رتبهم الحالية أو بالرتب وأنماط الترقية.

رمزي أحمد توميات

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