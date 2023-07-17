الوظيف العمومي: أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

17 يوليو، 2023

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الإثنين، أن أول محرم، المصادف لحلول السنة الهجرية 1445، عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1445 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية. والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

كما يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

رمزي أحمد توميات

17 يوليو، 2023

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