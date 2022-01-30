الوزير لعمامرة يُطلِع نظراءَه العرب بالخطوات التحضيرات للقمة العربية بالجزائر

شارك اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالكويت، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

خصص هذا الاجتماع غير الرسمي لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.

كما تناول الوزراء العرب -يضيف البيان- الاستحقاقات العربية المقبلة على مختلف المستويات، بما في ذلك الدورة العادية للمجلس الوزاري المرتقبة بالقاهرة شهر مارس المقبل والقمة العربية بالجزائر قبل نهاية هذا العام. في هذا السياق، أحاط الوزير لعمامرة نظراءه بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة، مركزا على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لهذا الموضوع والذي أكد في عديد المناسبات تطلعه لعقد قمة تجمع شمل البلدان العربية وتبعث روحا جديدة في آليات العمل العربي المشترك.

هذا وقد أكد الوزير أن الجزائر ستواصل وستكثف لقاءاتها التشاورية، بما في ذلك مساعيها الرامية للم شمل الفلسطينيين وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.

وعلى هامش أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بدعم العمل العربي المشترك. كما التقى الوزير لعمامرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط.

وأخيرًا، يضيف المصدر، تجدر الإشارة أنه تم استقبال الوفد المتكون من الوزراء العرب من قبل نائب أمير دولة الكويت وولي العهد، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في لقاء يندرج ضمن نشاطات الرئاسة الكويتية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

ش.ن

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