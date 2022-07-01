أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيريه من كل من دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقتين، عشية انطلاق أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالعاصمة اللبنانية بيروت، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

اللقاءان سمحا باستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر مع هذين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية في خضم التحديات التي تفرضها التوترات الراهنة في العلاقات الدولية. الوزيران أعربا عن تطلعهما لقمة الجزائر وأهميتها في الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى آفاق واعدة تضمن اعلاء قيم التضامن والتعاون، كما توجها بأخلص التهاني للجزائر قيادة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني.

كما التقى الوزير لعمامرة مع العديد من نظرائه وكذا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها دولة الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني على شرف رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري، يضيف البيان

ش.ن

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