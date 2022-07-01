حل مساء اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ببيروت، عاصمة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وكان في استقباله بمطار “رفيق الحريري الدولي” نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، حيث أجرى الطرفان بهذه المناسبة محادثات حول التعاون الثنائي بين البلدين وكذا حول أهم القضايا التي يمكن إثارتها خلال الاجتماع الوزاري المرتقب يوم الغد.

للتذكير، يندرج هذا الاجتماع ضمن تقليد معمول به على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل يتيح تنظيم لقاءات دورية بين وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

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