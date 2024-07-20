الوزير عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيريه من مصر وناميبيا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بالعاصمة الغانية أكرا، لقاءات ثنائية مع كل من وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا، بيا موشيلنغا.

وناقش الوزير عطاف مع نظيره المصري، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، أهم القضايا المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على مستوى الاتحاد الافريقي، وبحث معه سبل المضي قدما بالعلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تفعيل كافة الآليات الكفيلة بتكثيف التشاور السياسي وتعميق الشراكة في الميادين الاقتصادية، تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي القاضية بإضفاء طابع استراتيجي على العلاقات.

كما أجرى أحمد عطاف مع نظيره الناميبي تبادلا للرؤى بخصوص مختلف المسائل المطروحة على الصعيد الافريقي واتفق معه على مواصلة التنسق البيني بشأن القضايا العادلة قاريا ودوليا، والدفع بالمزيد من الجهود الرامية الى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى آفاق أرحب.

شرف الدين عبد النور