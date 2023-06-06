الوزير الممثل الدائم لجمهورية تتارستان في أوروبا وأفريقيا يُستقبل بمجلس الأمة

استقبل عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمّة، المكلفّ بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، بتكليف من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمّة، إسكندر يوسوبوف، الوزير الممثل الدائم لجمهورية تتار ستان (فيدرالية روسيا) في أوروبا وإفريقيا…

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ اللقاء الذي حضره عمر دادي عدون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج لمجلس الأمة، باستعراض راهن العلاقات بين الجزائر وفيدرالية روسيا وسبل ترقيتها تماشيا والارادة السياسية التي تحذو قيادتي البلدين.

كما تناول الطرفان طرائق توسيع مجالات التعاون بين البلدين اللذان تربطهما علاقات تاريخية ترجع إلى مرحلة ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة، إلى مجالات متعددة على رأس مجالات الصناعة والتعليم العالي والنقل بالسكك الحديدية… الطرفان تطرقا أيضا إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدين على ضرورة احترام السيادة الداخلية للدول واحترام الشرعية الدولية، يضيف البيان.

ش.ن

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