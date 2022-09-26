الوزير الأول: 5131 مليار دينار للتحويلات الإجتماعية هذه السنة

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الى ضرورة تحول السلطات المحلية إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي مع تسيير الشأن المحلي بمقاربة اقتصادية بعيدة عن المقاربة الإدارية المبنية على البيروقراطية.

وأورد بن عبد الرحمان، لدى إشرافه على الجلسة الختامية لاجتماع الولاة بالحكومة،:”نحن أمام ضرورة تغيير الصورة النمطية التقليدية من خلال تحول السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي إلى قوة اقتراح ضمن أطر العمل الجماعي”.

وذلك بمشاركة جميع الفاعلين من سلطات ونواب البرلمان، منتخبين ومتعاملين عموميين وخواص وفعاليات المجتمع المدني لتوفير ظروف أفضل لتحقيق نمو اقتصادي وزيادة حركية التشغيل وخلق فرص العمل.

كما طالب ذات المتحدث، الولاة بالترويج لقدرات ولاياتهم في كافة القطاعات على غرار الصناعة والموارد المائية والطاقات المتجددة والخدمات. وكل ما يزيد جاذبية الأقاليم للاستثمار المنتج.

وأكد الوزير الأول، أنّ السلطات العمومية واصلت التكفل بدعم كل الفئات لتحسين القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين، حيث بلغت الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية في 2022 أزيد من 5131 مليار دينار.

وفي نفس السياق، أشار بن عبد الرحمان، إلى أنّ العمل متواصل على أن يكون الدعم موجها أكثر لمستحقيه، مبرزا أن التحديات التي تتضمنها المقاربة الجديدة للحكومة تتمثل في ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والصحي.

وشدد الوزير الأول، على وجوب إصلاح الجباية المحلية ونظام صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. حيث أكد بهصوص الوضعية المالية المحلية إنّ الأمر يتعلق بأولويات الحكومة وستتجسّد قبل نهاية العام الجاري، مبرزا، أنه سيعاد النظر في المعايير التي تحكم توزيع المساعدات على البلديات في إطار هذا الجهاز،

كما تطرق المتحدث ذاته، الى جهود الدولة الكبيرة لتوفير الهياكل والتجهيزات العمومية، أين كشف ان قيمة البرامج الحالية بلغت في نهاية 2021، بغض النظر عن المشاريع المكتملة، أزيد من 45443 مشروعا بميزانية إجمالية قدرها 9500 مليار دينار.

رمزي أحمد توميات