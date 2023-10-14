الوزير الأول : 280 ألف موظف ممن يستوفون شرط الأقدمية سيتفيدون من الترقية

الوزير الأول : 280 ألف موظف ممن يستوفون شرط الأقدمية سيتفيدون من الترقية

كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، خلال رده على انشغالات النواب حول بيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم رفع تجميد الترقية بالوظيف العمومي نهائيا، بتعليمات من رئيس الجمهورية، وسيستفيد 280 ألف موظف من الترقية ممن يستوفون شرط الأقدمية ابتداءً من سنة 2024.

من جهة أخرى، أشار الوزير الأول، إلى أنه تقرر استيراد اللحوم البيضاء وتوفير مخزون أمني للمحافظة على أسعارها المعقولة في شهر رمضان.

هذا وقال أيمن بن عبد الرحمان، أن مسألة القدرة الشرائية تكتسي أهمية قصوى لدى رئيس الجمهورية والحكومة مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية، مضيفا أن مسعى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن سيرتفع من 2717 مليار دينار سنة 2023، إلى 2895 مليار دينار سنة 2024، بزيادة تقدر بـ17 بالمائة.

كما قال: “اتخذنا إجراءات للحفاظ على وفرة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض الضريبة على استيرادها من 30 إلى 05 بالمائة”.

و تابع بن عبد الرحمان، “لن نعود للاستيراد العشوائي وسنرفع من قدرة التخزين السنوية للحبوب والبقول الجافة”.

و في ذات السياق، قال الوزير الأول،” كنا نعتقد أن المزارع النموذجية التي خلقت في السنوات الفارطة كانت موجهة إلى بعض الاساسيات والاحتياجات الوطنية من بقوليات وحبوب لكننا وقفنا على واقع مؤسف”.

و أضاف، “الدولة قررت استرجاع الكثير من هذه المزارع وتوجيهها إلى الزراعات الأساسية الاستراتيجية التي تحمي الامن الغذائي للمواطن”.

و دعا الوزير الأول قائلا، “كفى تلاعبا بمقدورات الشعب وبهذا العقار الزراعي الذي كان في وقت من الأوقات يحقق كل احتياجات الوطن خاصة في البقوليات الجافة”.

و تابع، “عيب علينا أن نستود العدس والحمص والفاصولياء نحن مع الاستيراد من أجل الضبط وفقط ولكن أن نستورد من أجل حاجيتنا الغذائية فعيب، لا خير في أمة تاكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تخيط”.

شرف الدين عبد النور

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