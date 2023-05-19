الوزير الأول يُمثّل رئيس الجمهورية في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

ستكون الجزائر ممثلة في القمة العربية من خلال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، حيث كلّفه رئيس الجمهورية بتمثيله في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تحتضنها مدينة جدة بالعربية السعودية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة التي ستلتئم غدا 19 ماي بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

ش.ن

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