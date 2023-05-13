الوزير الأول يُعزّي في وفاة الطيب بلعيز

13 مايو، 2023

تقدّم الوزيرالأول، أيمن بن بعد الرحمان، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد الطيب بلعيز ، رئيس المجلس الدستوري الٱسبق، الذي وافته المنية صبيحة اليوم في وهران.

وقال الوزير الأول في تغريدة له على حسابه بتويتر “ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة رئيس المجلس الدستوري الٱسبق، الطيب بلعيز، رحمه الله. بهذا المصاب الجلل، أتقدم لعائلة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجياً من المولى عزّ وجل أن يتغمّده برحمته الواسعة، وينعم ذويه الصبر والسلوان.”

وللتذكير فقد انتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز، عن عمر ناهز 75 سنة.

كما سيوارى جثمان الفقيد الثرى، بعد صلاة العصر بمقبرة العين البيضاء.

رمزي أحمد توميات

13 مايو، 2023

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