الوزير الأول يُشرف بالعاصمة على انطلاق أشغال الحوار القضائي السادس للاتحاد الإفريقي

20 نوفمبر، 2023
الحوار القضائي السادس للاتحاد الإفريقي
أشرف اليوم، الوزير الأول، نذير العرباوي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، على انطلاق أشغال الحوار القضائي الـ06 للاتحاد الإفريقي الذي تُنظّمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
و تحمل أشغال هذا الحوار القضائي شعار”تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القانونية والإقليمية لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية”.
و يشارك في أشغال الحوار القضائي، رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية، وممثلي أجهزة الإتحاد الإفريقي، وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان ومختصين في مجال القانون.
شرف الدين عبد النور
20 نوفمبر، 2023

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