الوزير الأول يُجري محادثات مع رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الايطالية

23 يوليو، 2023

أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بروما، محادثات مع جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء الجمهورية الايطالية.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الاول أن بن عبد الرحمان أبلغ بهذه المناسبة تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للسيدة ميلوني، مجددا عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع الشريك الايطالي من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه ليشمل جميع المجالات، وترقية المبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ومن جهتها، يضيف البيان، أعربت السيدة ميلوني عن بالغ شكرها لرئيس الجمهورية على مشاركة الجزائر ومساهمتها القيمة في المؤتمر الذي بادرت به بلادها، مؤكدة ارتياحها لمستوى العلاقات الثنائية، وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك بين حكومتي البلدين من أجل تطوير الشراكة الجزائرية-الايطالية.

ش.ن

 

 

 

23 يوليو، 2023

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