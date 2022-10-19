الوزير الأول يوافق على إنشاء 52 مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية

وافق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على إنشاء 52 مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية. ليتم وضعها حيز الخدمة بعنوان سنوات 2023/ 2024/ 2025، حسبما أفادت به وزارة الثقافة، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فان هذا القرار ياتي ليدعم المكاسب التي ما فتىء يحققها القطاع الثقافي في مجال المقروئية والمطالعة العمومية. وفي تعزيز شبكة المكتبات العمومية. خاصّةً في الولايات المستحدثة مؤخرًا وكذا المناطق النائية.

والتي من شأنها أن تستفيد بفضل ذلك من فضاءات للمطالعة. ستسهم لامحالة في إدماج الشباب وضمان حقهم في المطالعة والقراءة. كما ستسهم أيضا في خلق 1050 منصب شغل جديد في القطاع الثقافي، يضيف البيان.

ويعد قرار إنشاء 52 مكتبة للمطالعة العمومية يمن أهم المكاسب المنجزة بالقطاع الثقافي خلال السنوات الأخيرة في ميدان المطالعة العمومية.

كما يعتبر نقلة كبيرة تأتي لتعزيز سياسة الدولة الرامية لنشر المعرفة والقراءة والمطالعة في مختلف ربوع الوطن. خاصة المناطق النائية التي ستستفيد من حصة الأسد من هذه المكتبات، وهو ما يُعزز ويستجيب لسياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في تنمية هذه المناطق وترقيتها.

ومن جهتها، عبرت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي عن بالغ سرورها وامتنانها لهذا القرار، داعية الجميع وخاصة الشباب وهواة المطالعة للحفاظ على هذه المكتبات وصيانتها واستثمارها أحسن استثمار.

وكذا الاستفادة من مختلف الخدمات التي ستقدمها بما يخدم نشر المعرفة والثقافة والعلم وترقية المطالعة والمقروئية وخدمة الوطن، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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