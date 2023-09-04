الوزير الأول ينصّب محمد لعقاب وزيرا للإتصال

أشرف اليوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، على تنصيب محمد لعقاب وزيرا جديدا للاتصال.

وفي كلمة له خلال حفل التنصيب الذي جرى بحضور إطارات مركزية بالوزارة ومدراء المؤسسات الإعلامية الوطنية، أعرب الوزير لعقاب حسب بيان وزارة الاتصال، عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعيينه على رأس وزارة الاتصال، داعيا جميع المعنيين من إطارات الوزارة ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة والصحفيين إلى “وضع اليد في اليد للنهوض بهذا القطاع الحساس”.

وبعد أن ثمّن الجهود والإنجازات التي قام بها من سبقوه على رأس الوزارة، خاصة ما يتصل منها بالمنظومة التشريعية، على غرار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، شدّد محمد لعقاب على أهمية مواصلة استكمال هذه المنظومة من خلال المصادقة على القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة والالكترونية للشروع بعدها في بناء المؤسسات المؤطرة للقطاع وعلى رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، ثم تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة، يضيف بيان الوزارة.

وأعرب الوزير الجديد، عن قناعته بأنه بفضل الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية والدعم الذي تلقاه من طرف الوزير الأول وكذا مكونات القطاع، سيتم رفع التحدي وتحقيق الأهداف المسطرة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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