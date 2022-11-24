الوزير الأول يمثل رئيس الجمهورية في أشغال قمة نيامي

يشارك الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022، كممثل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الاستثنائية السابعة عشر (17) للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة في إفريقيا التي تحتضنها نيامي، عاصمة النيجر، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وسيكون الوزير الأول مرفوقا، خلال هذه الأشغال، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يضيف البيان.

ش.ن

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