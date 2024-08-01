الوزير الأول يلتقي الرئيس الصحراوي بنواكشوط

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالعاصمة نواكشوط، برئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ابراهيم غالي.

ووجّه غالي، خلال هذا اللقاء، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، عميق الشكر و التقدير وعظيم عرفان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قيادة وحكومة وشعبا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير دعمه القوي و الدائم للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة والجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لاسيما في مجلس الأمن، انسجاما مع مبادئ ومثل ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة.

و أكد الرئيس الصحراوي خلال المحادثات، بأن الخطوة الفرنسية الأخيرة لايمكنها بأي شكل من الأشكال أن تغير الطابع القانوني لنزاع الصحراء الغربية الذي يبقى في منظور الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية قضية تصفية استعمار، كما لا يمكنها البتة المساس بحق الشعب الصحراوي المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره، والذي رسّخته المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

شرف الدين عبد النور