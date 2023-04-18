الوزير الأول يكرّم الفائزين بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مساء أمس الإثنين بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة. على حفل تكريم الفائزين الأوائل بجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي.

وجاء هذا الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إحتفالا بليلة القدر المباركة

وعرف تاحفل حضور كل من أعضاء الحكومة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام. وممثلون عن السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمدين بالجزائر.

وتم تسليم الفائزين الأوائل بهذه الجائزة التي تضم فرع المسابقة الوطنية لحفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره. وكذا فرع المسابقة التشجيعية لصغار الحفظة. بالإضافة كذلك إلى لجنة التحكيم شهادات تكريم مسداة من قبل رئيس الجمهورية .

كما توجت بالجائزة الأولى في فرع المسابقة الوطنية لحفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره سمية أمير من ولاية البليدة. فيما توج بالجائزة الثانية صلاح الدين ديفلاوي من ولاية المدية. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حمزة بن جودي عن ولاية المسيلة .

وبخصوص الفائزين بالمسابقة التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم، فقد توجت بالجائزة الأولى أمينة يخلف من ولاية المدية. والجائزة الثانية فقد توج بها محمد عبد الرحمان بلقوراري من ولاية غليزان. كما توجت بالجائزة الثالثة ملاك شتوم من ولاية عنابة.

ومن جهته، ألقى إمام المسجد درسا أبرز فيه فضائل شهر رمضان الكريم و”ليلة القدر” المباركة. مذكرا أن هذه المناسبة الدينية هي حافر لفعل الخيرات والإكثار من الدعوات ونبذ التفرقة والخصام بين أفراد المجتمع.

رمزي أحمد توميات

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