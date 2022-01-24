الوزير الأول يقرّر تمديد إجراءات الحجر الصحي 10 أيام

24 يناير، 2022

قرر اليوم الإثنين الوزير الأول، أيمن بن عبدالرحمان تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من كورونا لـمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد قرر بن عبد الرحمان اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وأوضحت الوزارة أن التدابير الـمقرّرة من قبل رئيس الجمهورية الخاصة بتعليق الدارسة على مستوى التربية الوطنية تبقى سارية إلى غاية يوم السبت 29 جانفي 2022.

كما ذكرت الحكومة بأن عدد الإصابات الـمسجّلة في الأيام الأخيرة قد تجاوز ما سُجّل خلال ذروة الـموجة الثالثة من هذا الوباء، مما يدل على خطورة الوضع الذي يمكن أن يعرض هياكلنا الإستشفائية إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد تشبعها، مثلما يمكن أن يكون لهذا الانتشار تأثير قوي على سكاننا وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما الذين لم يتم تلقيحهم بعد.

وجددت الحكومة دعوتها الى الـمواطنات والـمواطنين من أجل الإقبال بكثافة على حملات التلقيح التي تم إطلاقها عبر كامل التراب الوطني، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام، بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية

 

ش.ن

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