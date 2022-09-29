الوزير الأول يفتتح الصالون الدولي للسياحة والأسفار

29 سبتمبر، 2022

اشرف اليوم الخميس الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، على افتتاح الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان سابق لمصالح الوزير الاول، سيتم تنظيم فعاليات الصالون من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2022، بقـصر المعارض -الصنوبر البحري بالجزائر.

كما يعرف الصالون مشاركة أزيد من 200 متعامل وطني وأجنبي في مجال السياحة والأسفار والفندقة، حيث سبشكل فرصة لترقية العروض السياحية وتعريف الجمهور العريض بالتنوع السياحي الذي تزخر به الجزائر

هذا وقد ان الوزير الأول خلال فعاليات الافتتاح مرفوقا بوفد وزاري هام.

ليديا كبيش

29 سبتمبر، 2022

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