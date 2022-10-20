الوزير الأول يعطي اشارة انطلاق العمل بالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات

20 أكتوبر، 2022

أشرف اليوم الخميس الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، على تدشين المقر الجديد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالدار البيضاء في العاصمة.

وأعطى بن عبد الرحمان إشارة انطلاق العمل بالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والمنصة الرقمية للمستثمر.

كما أعلن الوزير الأول عن التحضير لتهيئة عدة موانئ على غرار ميناء مستغانم وبجاية وجن وجن الذي يعتبر جوهرة حقيقية، مؤكدا على ضرورة رفع العراقيل عن المستثمرين.

وفي هذا الصدد قال بن عبد الرحمن “يجب أن نرفع العراقيل عن المستثمرين والمنصة الالكترونية للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار خير دليل”.

رمزي أحمد توميات

20 أكتوبر، 2022

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