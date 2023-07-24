الوزير الأول يعزي عائلات ضحايا حرائق الغابات

قدم اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عبر صفحته الرسمية تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

و قال الوزير عبر صفحته الرسمية، “بعميق الأسى وبالغ التأثر تلقيت نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات وطننا”.

وأضاف، “وبهذه المناسبة الأليمة والـمؤسفة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطر ذوي الضحايا آلامهم وأحزانهم فيما أصابهم، وأن أتقدم لهم بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف، داعيا المولى العلي القدير، أن يتغمد أرواح الضحايا الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وعظيم السلوان، كما أسأله سبحانه وتعالى، أن يعجل بشفاء الجرحى ويحفظهم من كل سوء ومكروه.

و اختتم أيمن بن عبد الرحمان رسالة تعزيته، “«وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون»، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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