الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب هذا الإثنين

ينتظر أن يعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بيان السياسة العامة للحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين المقبل، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في نص البيان :” يستأنف المجلس الشعبي الوطني، ابتداء من يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022 في الساعة التاسعة صباحا، أشغاله، في جلسة عامة تخصص لتقديم بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول”

وحسب ذات البيان، فإنه سيتم الشروع في مناقشة بيان الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد العرض، وبعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي يطرحها النواب.

ليديا كبيش

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