الوزير الأول يطمئن بخصوص مخطط مكافحة الحرائق لسنة 2022 

11 أغسطس، 2022
 أكد اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على أن المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات للسنة الجارية 2022 يعمل بشكل فعال جدا.
وأوضح بن عبد الرحمان، خلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور، أن فعالية المخطط تجسدت في الإنخفاض المحسوس للحرائق والتحكم بها على مستوى الوطني مقارنة بالسنة الماضية.
 كما أبرز الوزير الأول، أن الهيئات المعنية بحرائق الغابات إستفادت من تجارب السنة الماضية وهي تعمل لبلوغ المعايير الدولية في هذا المجال.
رمزي أحمد توميات
11 أغسطس، 2022

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