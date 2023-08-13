الوزير الأول يشيد بجهود فروع مجمع سوناطراك

أشاد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بجهود فروع مجمع سوناطراك في إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر بمختلف ولايات الوطن.

وقال بن عبد الرحمان خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى محطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف، إن :”الكادر الوطني اليوم أصبح يُحدث الفارق، مشيرا إلى العمل الذي قامت به فروع مجمع سوناطراك في محطة تحلية مياه البحر بولاية بومرداس”.

واكد ذات المتحدث أن هذا الأمر هو ما يثلج الصدر، مبرزا أن هذه الفروع كسبت تجربة يمكن إثباتها في الميدان من أجل تجسيد محطات أخرى لتحلية مياه البحر.

وأضاف الوزيرالأول بالقول: “برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتضمن محطات أخرى لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي بالإضافة إلى محطات التحلية الموجودة حاليا وذلك من أجل تزويد الساكنة بالماء”.

وللتذكير فإن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قد قام بزيارة عمل وتفقد أمس السبت إلى 3 ولايات وهي عنابة، قالمة والطارف.

ودشن بن عبد الرحمان المقطع الأخير للطريق السيار شرق – غرب على مستوى بلدية الذرعان والذي يمتد على مسافة 84 كلم إلى الحدود التونسية.

كما قام الوزير الأول بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز ازدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة-بوشڤوف-تبسة-جبل العنق-بلاد الحدبة، على مسافة 421 كلم.

رمزي أحمد توميات

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